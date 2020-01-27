Два уголовника пытались телефонизировать архангельскую колонию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему осужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и 26-летнему осужденному за преступления против собственности. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Следствием и судом установлено, что 18 апреля 2019 года днем в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области сотрудник колонии обнаружил, что двое осужденных закрылись в помещении такелажной мастерской. Представитель власти провел там обыск и обнаружил скрытый в тепловой трубе помещения тайник, изготовленный путем спила части трубы и прикрытый металлической заглушкой, в котором находились два зарядных устройства к мобильным телефонам. Осужденные применили физическую силу к сотруднику колонии, забрали сверток из тайника и покинули мастерскую. В результате их противоправных действий представителю власти причинена физическая боль, гематомы и ссадины.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину.
Приговором Плесецкого районного суда им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.