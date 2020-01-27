Архангельская область попала в список регионов, где обнаружен коронавирус

Это произошло в последние сутки. Такие данные дает оперативный штаб по борьбе с китайской заразой. Судя по всему, подтвердился факт заражения архангелогородки, вернувшейся 15 марта из турпоездки в Италию и помещенную в Областную клиническую больницу.
Всего по России Всего зафиксирован 21 новый случай: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Подмосковье, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Хакасии и Татарстане.
На 17 марта в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.