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Обушком по голове. Житель Обозерской своим пьянством довел подругу до убийства

15 марта 2020 года ночью в одной из квартир дома в поселке Обозерский Плесецкого района обнаружено тело 34-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении  преступления задержана 59-летняя сожительница потерпевшего.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что сожитель систематически применял к ней физическую силу. После совместного употребления спиртных напитков сожитель ее ударил и выгнал из дома. Она вернулась, вооружившись топором, и на  почве личной неприязни нанесла удар обухом топора в область головы сожителю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 март 08:57 | : Происшествия

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