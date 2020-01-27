Обушком по голове. Житель Обозерской своим пьянством довел подругу до убийства

15 марта 2020 года ночью в одной из квартир дома в поселке Обозерский Плесецкого района обнаружено тело 34-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана 59-летняя сожительница потерпевшего.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что сожитель систематически применял к ней физическую силу. После совместного употребления спиртных напитков сожитель ее ударил и выгнал из дома. Она вернулась, вооружившись топором, и на почве личной неприязни нанесла удар обухом топора в область головы сожителю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.