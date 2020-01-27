Юные мошенники из Северодвинска красиво прогуляли деньги отца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши и его 15-летней подруги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).
По версии следствия, 11 января 2020 года в городе Северодвинске девушка похитила у своего отца банковскую карту. Затем вместе с другом через банковские терминалы обналичили денежные средства в размере более 45000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Они пояснили следователю, что денежные средства уже потратили на кафе и развлечения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, противоправных действий.