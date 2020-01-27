Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юные мошенники из Северодвинска красиво прогуляли деньги отца

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши и его 15-летней подруги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

По версии следствия, 11 января 2020 года в городе Северодвинске девушка похитила у своего отца банковскую карту. Затем вместе с другом через банковские терминалы обналичили денежные средства в размере более 45000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.  

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину  и раскаялись в содеянном. Они пояснили следователю, что денежные средства уже потратили на кафе и развлечения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, противоправных действий.

 

16 март 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью (ответ на вопросы читателей)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (130)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20