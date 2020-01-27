Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ночью по Архангельску гулял волк, соблюдающий ПДД (видео)

Совсем не ручного волка, пересекающего Московский проспект в районе улицы Октябрят, заметил этой ночью мучающийся бессонницей архангелогородец, о чем не преминул сообщить в социальных сетях.

Животное вело себя на редкость свободно, не шарахалось ни от людей, ни от проезжавших мимо машин. Плюс соблюдало правило дорожного движения – пересекло проезжую часть на зеленый свет светофора.

Судя по всему, дикий зверь пришел в областную столицу в поисках пищи – все время принюхивался и оглядывался.

Дальнейшая судьба лесного гостя неизвестна. Напомним, что пару лет назад во время сезона белых ночей в город заглянул бурый медведь… участь его была печальна (застрелен нарядом полиции).

12 март 13:25 | : Происшествия

Главные новости


"Герой" Коряжмы. Подлинная история гражданского активиста и сутенёра Олега Немцева
Петербургский мечтатель предложил построить в Архангельске… метро
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (107)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20