Ночью по Архангельску гулял волк, соблюдающий ПДД (видео)

Совсем не ручного волка, пересекающего Московский проспект в районе улицы Октябрят, заметил этой ночью мучающийся бессонницей архангелогородец, о чем не преминул сообщить в социальных сетях.
Животное вело себя на редкость свободно, не шарахалось ни от людей, ни от проезжавших мимо машин. Плюс соблюдало правило дорожного движения – пересекло проезжую часть на зеленый свет светофора.
Судя по всему, дикий зверь пришел в областную столицу в поисках пищи – все время принюхивался и оглядывался.
Дальнейшая судьба лесного гостя неизвестна. Напомним, что пару лет назад во время сезона белых ночей в город заглянул бурый медведь… участь его была печальна (застрелен нарядом полиции).