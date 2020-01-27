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В Ненецком округе пенсионер пытался убить поленом ребенка. Синдром Поздеева?

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По версии следствия, 8 марта 2020 года в чуме, расположенном у реки Томарка в 10 км от города Нарьян-Мара, подозреваемый на почве личной неприязни к 8-летнему двоюродному внуку, вызванной его шалостями, нанес ребенку несколько ударов деревянным поленом по голове, после чего вытащил потерпевшего из чума на улицу. Благодаря своевременно оказанной пострадавшему медицинской помощи,  преступный умысел не был доведен до конца, по независящим от подозреваемого обстоятельствам.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним. Он ушел на заготовку дров, а мальчик без разрешения покинул чум и ушел в тундру. Когда ребенок вернулся, он в порыве гнева ударил его поленом по голове. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Пострадавший мальчик с черепно-мозговой травмой находится в реанимационном отделении больницы.

  

12 март 10:55 | : Происшествия

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