В Архангельске ревнивец забрызгал кровью весь подъезд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Напомним, что 1 марта 2019 года около 5 часов утра на улице Партизанской в городе Архангельске к водителю проезжавшего автомобиля обратился 26–летний мужчина, которому в подъезде жилого дома причинили ножевые ранения. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве.
Следствием установлено, что 1 марта 2019 года обвиняемый в подъезде жилого дома подкараулил потерпевшего, который встречался с его бывшей супругой, и нанес мужчине множественные ножевые ранения в спину и шею.
В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину.