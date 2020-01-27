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В Архангельске ревнивец забрызгал кровью весь подъезд

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Напомним, что 1 марта 2019 года около 5 часов утра на улице Партизанской в городе Архангельске к водителю проезжавшего автомобиля обратился 26–летний мужчина, которому в подъезде жилого дома причинили ножевые ранения. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве.

Следствием установлено, что 1 марта 2019 года обвиняемый в подъезде жилого дома  подкараулил потерпевшего, который встречался с его бывшей супругой, и нанес мужчине множественные ножевые ранения в спину и шею.

В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину.  

12 март 09:12 | : Происшествия

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