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Первые этажи домов в Архангельске не для ресторанов и похоронных контор

Прокуратура Архангельска пытается закрыть магазин ритуальных услуг, расположенный на первом этаже жилого дома по улице Гагарина, 14.

Для справки: в подобных торговых заведениях можно приобрести венки, гробы, саванны, урны для праха, заказать надгробия и другие ритуальные услуги.

Магазином владеет ИП Гущина, представляющее ООО «Похоронный дом».

Возражения прокуратуры: — Это противоречит требованиям действующего законодательства, которым предусмотрен запрет на размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.

В свою очередь наблюдатели не очень понимают, в чем смысл запрета, ведь поминки там обычно не устраивают. Напомним, ГосДума собирается принять закон, запрещающий размещение питейных заведений в жилых домах… и в этом есть хоть какая-то логика.

10 март 12:11 | : Происшествия / Скандалы

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