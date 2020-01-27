Первые этажи домов в Архангельске не для ресторанов и похоронных контор

Прокуратура Архангельска пытается закрыть магазин ритуальных услуг, расположенный на первом этаже жилого дома по улице Гагарина, 14.
Для справки: в подобных торговых заведениях можно приобрести венки, гробы, саванны, урны для праха, заказать надгробия и другие ритуальные услуги.
Магазином владеет ИП Гущина, представляющее ООО «Похоронный дом».
Возражения прокуратуры: — Это противоречит требованиям действующего законодательства, которым предусмотрен запрет на размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
В свою очередь наблюдатели не очень понимают, в чем смысл запрета, ведь поминки там обычно не устраивают. Напомним, ГосДума собирается принять закон, запрещающий размещение питейных заведений в жилых домах… и в этом есть хоть какая-то логика.