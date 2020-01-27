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Верхнетоемский район: Щелчок по носу окончился поножовщиной

 7 марта 2020 года  вечером в частном доме в деревне Хорнема Верхнетоемского района обнаружено тело 38-летнего хозяина жилища с ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что пришел в гости к потерпевшему. В процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший  без причины ударил его рукой по носу. В порыве гнева он схватил нож и нанес  им  три удара потерпевшему, после чего покинул его дом.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

10 март 11:11 | : Происшествия

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