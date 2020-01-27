Верхнетоемский район: Щелчок по носу окончился поножовщиной

7 марта 2020 года вечером в частном доме в деревне Хорнема Верхнетоемского района обнаружено тело 38-летнего хозяина жилища с ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что пришел в гости к потерпевшему. В процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший без причины ударил его рукой по носу. В порыве гнева он схватил нож и нанес им три удара потерпевшему, после чего покинул его дом.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.