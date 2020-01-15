"Семен, засунь мне под ребро". Очередное пьяное убийство в Вельском районе

4 марта 2020 году вечером в одной из квартир дома в поселке Кулой обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 30-летнего хозяина жилища с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 51-летний знакомый потерпевшего.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что пришел в гости к потерпевшему вместе с сожительницей, чтобы постирать белье и пообщаться. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла словесная ссора. Из-за состояния опьянения он не помнит, что послужило причиной конфликта, и почему он схватил кухонный нож. Кто-то из присутствующих позвонил фельдшеру, но к моменту ее приезда потерпевший был уже мертв.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.