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"Семен, засунь мне под ребро". Очередное пьяное убийство в Вельском районе

4 марта 2020 году  вечером в одной из квартир дома в поселке Кулой обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 30-летнего хозяина жилища с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан 51-летний знакомый потерпевшего.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что пришел в гости к потерпевшему  вместе с сожительницей, чтобы постирать белье и пообщаться. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла словесная ссора. Из-за состояния опьянения он не помнит, что послужило причиной конфликта, и почему он схватил кухонный нож.  Кто-то из присутствующих позвонил фельдшеру, но к моменту ее приезда потерпевший был уже мертв.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

06 март 09:37 | : Происшествия

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