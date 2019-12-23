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Архангельский адвокат совмещал свою профессию с ростовщичеством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении адвоката- члена Адвокатской палаты Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по декабрь 2019 года подозреваемый с целью систематического получения прибыли и извлечения дохода в крупном размере незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг в виде предоставления гражданам процентных денежных займов. За указанный период времени он извлек доход в сумме, превышающей 2 млн. 250 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

05 март 11:36 | : Происшествия

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