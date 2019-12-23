Архангельский адвокат совмещал свою профессию с ростовщичеством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении адвоката- члена Адвокатской палаты Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 по декабрь 2019 года подозреваемый с целью систематического получения прибыли и извлечения дохода в крупном размере незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг в виде предоставления гражданам процентных денежных займов. За указанный период времени он извлек доход в сумме, превышающей 2 млн. 250 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.