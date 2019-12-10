В Архангельской области выявлены подозрительные сосиски

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» в январе 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были изучены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на продукцию, поступающую в адрес индивидуального предпринимателя (главы крестьянского фермерского хозяйства) из Архангельской области с целью последующей продажи.
В ветеринарных сопроводительных документах использовались недопустимые сокращенные наименования товаров, которые не позволяют идентифицировать продукцию и обеспечить ее прослеживаемость. Недопустимые наименования были указаны в ВСД производителями (предприятиями из Московской области и Республики Дагестан).
Мониторинг работы во ФГИС «Меркурий» хозяйствующего субъекта из Московской области позволил выявить нелогичные схемы производства – поступающее на предприятие сырье не соответствовало вырабатываемой продукции.
Таким образом, в продаже у индивидуального предпринимателя из Архангельской области находилась потенциально небезопасная продукция.
Управлением была согласована с прокуратурой и проведена внеплановая выездная проверка принадлежащего ИП павильона.
В торговом павильоне была обнаружена продукция указанных выше производителей.
Сардельки, сосиски, колбасы общим весом более 12 кг хранились с нарушениями - в холодильниках, не оборудованных поверенными термометрами, журнал учета температурного режима не велся. На мясном продукте весом 0,26 кг отсутствовала информация о названии, производителе, условиях и сроке хранения, а также дате производства.
Кроме того, в торговой точке продавались мясные изделия общим весом 27,7 кг, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность продукции.
По выданному Управлением предписанию мясная продукция общим весом около 40 кг была изъята из оборота и уничтожена собственником (о чем индивидуальным предпринимателем предоставлен акт).
Кроме того, предприниматель оборудовала холодильные камеры термометрами, прошедшими поверку, и завела журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
За нарушения правил хранения и реализации продуктов животноводства и требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.