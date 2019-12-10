Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области выявлены подозрительные сосиски

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» в январе 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были изучены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на продукцию, поступающую в адрес индивидуального предпринимателя (главы крестьянского фермерского хозяйства) из Архангельской области с целью последующей продажи.

В ветеринарных сопроводительных документах использовались недопустимые сокращенные наименования товаров, которые не позволяют идентифицировать продукцию и обеспечить ее прослеживаемость.  Недопустимые наименования были указаны в ВСД производителями (предприятиями из Московской области и Республики Дагестан).

Мониторинг работы во ФГИС «Меркурий» хозяйствующего субъекта  из Московской области позволил выявить нелогичные схемы производства – поступающее на предприятие сырье не соответствовало вырабатываемой продукции.

Таким образом, в продаже у индивидуального предпринимателя из Архангельской области находилась потенциально небезопасная продукция.

Управлением была согласована с прокуратурой и проведена внеплановая выездная проверка принадлежащего ИП павильона.

В торговом павильоне была обнаружена продукция указанных выше производителей.

 Сардельки, сосиски, колбасы общим весом более 12 кг хранились с нарушениями - в холодильниках, не оборудованных поверенными термометрами, журнал учета температурного режима не велся. На мясном продукте  весом 0,26 кг отсутствовала информация о названии, производителе, условиях и сроке хранения, а также дате производства.

Кроме того, в торговой точке продавались мясные изделия общим весом 27,7 кг, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность продукции.

По выданному Управлением предписанию мясная продукция общим весом около 40 кг была изъята из оборота и уничтожена собственником (о чем индивидуальным предпринимателем предоставлен акт).

Кроме того, предприниматель оборудовала холодильные камеры термометрами, прошедшими поверку, и завела журнал учета температурного режима холодильного оборудования.

За нарушения правил хранения и реализации продуктов животноводства и требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.  

04 март 14:46 | : Происшествия

Главные новости


Кривые дорожки Константина Худякова. Рассказывает экс-директор МУП «Горсвет» Роман Захаров
Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (38)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20