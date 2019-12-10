В Архангельске осужден оружейник-рецидивист

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда в
отношении 47-летнего, ранее судимого Василия Белобородова,
признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 222.1, ч.1 ст.222, ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное приобретение и
хранение взрывных устройств, незаконное хранение огнестрельного
оружия и боеприпасов, незаконное изготовление огнестрельного оружия и
боеприпасов). Наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего
режима.
Напомним, что ранее судимый Белобородов с мая по август 2019 года
незаконно приобрел взрывные устройства, а также самостоятельно
изготовил пистолеты и патроны к ним. Приобретая охолощенное оружие,
злоумышленник переделывал его у себя дома в боевое. Пригодные к
стрельбе экземпляры мужчина намеревался продать.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
территориальных ведомств ФСБ, МВД и Росгвардии изъяли по месту
жительства фигуранта в г. Архангельске 14 охолощенных пистолетов, из
них семь – переделанные в огнестрельные, около двух тысяч гильз и 38
патронов различного калибра, а также составные части гранаты,
комплектующие детали и инструменты для изготовления оружия.
В том числе в арсенале злоумышленника были обнаружены четыре
пистолета-пулемета «Кедр», один из которых пригоден для стрельбы
боевыми патронами, другой находился в процессе переделки.
Уголовное дело находилось в производстве УМВД России по
г. Архангельску.