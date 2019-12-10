Полицейский из Котласа сбил старушку на автобусной остановке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России «Котласский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, 11 декабря 2019 года днем подозреваемый, управляя личным автомобилем, на автодороге по улице Советская в городе Котласе после выполнения обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, не справился с управлением, выехал на автобусную остановку и по неосторожности совершил наезд на стоящую на остановке 80-летнюю пенсионерку. В результате происшествия женщине причинен перелом костей ноги, который расценивается как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области руководством Управления по данному факту назначена служебная проверка