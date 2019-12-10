Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейский из Котласа сбил старушку на автобусной остановке

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России «Котласский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия,  11 декабря 2019 года днем подозреваемый, управляя личным автомобилем, на автодороге по улице Советская в городе Котласе после выполнения обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, не справился с управлением, выехал на автобусную остановку  и по неосторожности совершил наезд на стоящую на остановке 80-летнюю пенсионерку. В результате происшествия женщине причинен перелом костей ноги, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены  необходимые экспертизы.

Дело принято к производству  Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области руководством Управления по данному факту назначена служебная проверка

02 март 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков
И в школу не пойдем! Дорогая Конституция, или Зачем юбилей В.И. Ленина сделали выходным днем?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (11)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20