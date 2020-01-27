"Он не мог дышать". В Коряжме рабочий погиб в канализационном колодце

21 февраля 2020 года утром у дома №26 по улице Лермонтова в городе Коряжме при проведении работ по очистке канализационного колодца произошло выдавливание его стенки. В момент заполнения колодца песчано-водяной смесью в нем находился 40-летний работник муниципального унитарного предприятия. Предварительная причина смерти слесаря- сдавление груди и тела, вследствие чего он не мог дышать. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки принять процессуальное решение.