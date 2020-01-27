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Скоротала вечерок с кавалерами. Избитая и изнасилованная в Архангельске

13 февраля 2020 года ночью 48-летняя потерпевшая в кафе на улице Попова в городе Архангельске познакомилась с двумя мужчинами, употребила с ними спиртные напитки и поехала в гости к одному из них. В квартире по проспекту Ломоносова  мужчины ее изнасиловали, избили и похитили ювелирные изделия общей стоимостью 12 тысяч рублей. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны ранее неоднократно судимые мужчины в возрасте 38 и 44 лет, в квартире одного из которых и было совершено преступление.

Потерпевшая пояснила следователю, что познакомилась с двумя мужчинами в кафе, вместе употребили спиртное. Что происходило дальше- она не помнит, пришла в себя в чужой квартире в ходе избиения, когда ей сломали нос.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 февраль 09:23 | : Происшествия

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