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Поглядите, вот он без страховки идет. В Архангельске упал с крыши молодой таджик

15 февраля 2020 года утром при проведении работ по строительству здания по проспекту Ломоносова в городе Архангельске с высоты 12 этажа упал 24-летний рабочий-гражданин Республики Таджикистан. От полученных травм мужчина  скончался на месте происшествия.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 

17 февраль 11:44 | : Происшествия

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