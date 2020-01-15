Поглядите, вот он без страховки идет. В Архангельске упал с крыши молодой таджик

15 февраля 2020 года утром при проведении работ по строительству здания по проспекту Ломоносова в городе Архангельске с высоты 12 этажа упал 24-летний рабочий-гражданин Республики Таджикистан. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки принять процессуальное решение.