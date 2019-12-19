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"Детсадовского" убийцу из НАО будут принудительно лечить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

 

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.  Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу. 

 

В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная  психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

10 февраль 10:40 | : Происшествия

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