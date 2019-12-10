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Нелюдь из Северодвинска, выбросившая собачек с балкона, может сесть на 5 лет

Напомним о произошедшей трагедии. вечером 19 ноября 2019 года нетрезвый северодвинец поссорился с супругой из-за того, что она плохо ухаживала за собаками. Разозлившись, он выбросил животных с балкона на улицу с высоты четвёртого этажа, необычная логика даже для пьяного. Собаки погибли.

О случившемся в органы правопорядка сообщили прохожие. Уголовное дело передано в суд. Живодёру грозит наказание - лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Издание «Регион 29» напоминает, в начале января 2020 года в Северодвинске произошёл похожий случай. Местный житель выбросил из окна восьмого этажа собаку, животное погибло. Этим делом также занимается полиция. Неравнодушные волонтёры пообещали отслеживать ход дела до конца.

07 февраль 10:27 | : Происшествия

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