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Архангельская область: Странное исчезновение Сергея Черваева

Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 26.12.2016 по факту безвестного исчезновения Сергея Черваева, 1976 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 25 ноября 2016 года вечером Черваев выехал из своего дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», пос. Брин-Наволок, пер. Лесной, на своей автомашине «Фольцваген Пассат»,  г.р.з. Н597ЕУ29 к месту работы и прибыл около 19 часов того же дня на подстанцию, расположенную в лесном массиве в 800 метрах к северу от пос. Брин-Наволок (по автодороге М-8 в направлении г. Архангельска). Находясь на подстанции, около 19 часов 10 минут Черваев  по телефону передал показания приборов в Холмогорский РЭС, после чего сведений о его местонахождении не имеется.

В последующем его автомашина была обнаружена возле вышеуказанной подстанции с незапертыми замками дверей, при этом ключи зажигания находились в замке зажигания, но аккумулятор был разряжен, а в баке отсутствовало топливо. Документы и иное имущество похищено не было.

До настоящего времени судьба Черваева остается неизвестной. Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в Холмогорский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: село Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 39, телефон приемной  (818-30) 3-35-68, телефон следователя 8-921-481-62-79, отдел уголовного розыска ОМВД России по Холмогорскому району (818-30)  3-38-28 или 02.

За информацию о местонахождении Черваева, либо лицах, причастных к его исчезновению, гарантируется вознаграждение.

   

06 февраль 10:34 | : Происшествия

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