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Очередной нетрезвый "Каин" задержан в Архангельске

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  4 февраля 2020 года вечером по месту жительства в доме на улице Пирсовая в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений нанес удар кухонным ножом в область груди слева 56-летнему брату.  Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.  В настоящее время он прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса  подозреваемый частично признал вину и пояснил следователю, что  конфликт произошел на бытовой почве в ходе обсуждения вопроса о переезде в другую квартиру. Он никуда не хотел переезжать, вспылил и ударил брата кухонным ножом, но убивать его не хотел.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

06 февраль 09:26 | : Происшествия

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