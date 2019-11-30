Очередной нетрезвый "Каин" задержан в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 4 февраля 2020 года вечером по месту жительства в доме на улице Пирсовая в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар кухонным ножом в область груди слева 56-летнему брату. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив. В настоящее время он прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый частично признал вину и пояснил следователю, что конфликт произошел на бытовой почве в ходе обсуждения вопроса о переезде в другую квартиру. Он никуда не хотел переезжать, вспылил и ударил брата кухонным ножом, но убивать его не хотел.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.