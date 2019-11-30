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Как «шутница» Архангельск терактом пугала

Вечером 1 февраля на телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что в аэропорту г. Архангельска заложено взрывное устройство. Незамедлительно были проведены первоочередные мероприятия по обследованию аэровокзала и прилегающей территории. Благодаря слаженной работе правоохранителей инцидент не отразился на текущей работе воздушной гавани.


В этот же день сотрудникам специализированного подразделения УМВД области и РУФСБ удалось установить личность «телефонного террориста». Ей оказалась 28–летняя жительница Холмогорского района. Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей и была приговорена к трем годам лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления. Но в этот раз, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она вновь решила «пошутить».


По данному факту следователями ОМВД России по Холмогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». При проведении обысковых мероприятий у женщины изъят телефон, с которого было отправлено сообщение.


Холмогорским районным судом принято решение об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Если вина злоумышленницы будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.


05 февраль 11:25 | : Происшествия

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