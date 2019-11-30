А все налоги... В Архангельске накрыли фальшивых строителей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2017 года руководители коммерческой структуры, занимающейся строительством, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 27 млн. рублей путем заключения мнимых сделок и создания формального документооборота с организациями, обладающими признаками фирм-«однодневок», с последующим включением в налоговые декларации заведомо ложных сведений о расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, судом на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 10 миллионов рублей.
С момента возбуждения уголовного дела общество с ограниченной ответственностью ежемесячно производило расчеты с бюджетом в качестве возмещения причиненного налоговым преступлением материального ущерба, что подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела документами.
В связи с тем, что в ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, включая недоимку по налогам, а также соответствующие пени и штрафы, всего в размере более 33 млн. рублей, возмещен в полном объеме, уголовное дело прекращено.
Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества и создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде не поступивших в бюджет денежных средств.