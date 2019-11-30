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Глазами коммуниста: Кому помешали пешеходные переходы в Архангельске?

Возмущается и подозревает Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ):

Народные тропы в обход заборчиков на самых оживленных и удобных, но ликвидированных городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения пешеходных переходах, никуда не делись. Жители Архангельска продолжают использовать привычные маршруты. В ноябре 2019 года в Архангельском областном Собрании прошел круглый стол на тему безопасности на дорогах области. Представителей архангельской горуправы на мероприятии замечено не было, но мы обобщили и направили в проект рекомендаций поступающие от архангельских пешеходов жалобы и просьбы вернуть ликвидированные в центре города переходы.

Организатором круглого стола выступила фракция ЛДПР в областном Собрании, руководитель которой направил наши предложения в архангельскую горуправу и любезно предоставил поступивший ответ. Итак, что и требовалось доказать, пешеходные переходы через улицу Воскресенскую по обеим сторонам площади Дружбы народов и со стороны почтового отделения № 46 были ликвидированы в целях «повышения пропускной способности и снижению задержек в движении транспортных средств». Иными словами, чиновникам просто надоело там пропускать пешеходов.

А вы реально думали, что дело в безопасности? Статистика давно перестала быть секретной, как бы ни затягивали прогресс на местах. Есть интернет-ресурс, использующий и обобщающий наглядно данные с официального портала статистики ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях. Согласно информации, на нем представленной, с 1 января 2015 года в радиусе ликвидированных переходов произошло только 3 (!) ДТП – одно столкновение машин в 2019 году и два наезда на пешеходов в 2016 году: по одному на «пешеходнике» у «Диеты» и у почтового отделения № 46. Мы сравнили статистику ДТП по проспекту Троицкому и улице Воскресенской в целом и пришли к любопытному заключению, что, выбирая между реакцией на потенциально усложнившуюся дорожно-транспортную обстановку при движении по проспекту Троицкому (почти 40 пострадавших на 1 км пути, а он существенно длиннее) и при движении по улице Воскресенской (35 пострадавших на 1 км пути), ликвидированные пешеходные переходы вообще не представляли какой-либо опасности и были самыми безопасными. К примеру, на переходе между магазинами «Рим» и «Астра» порталом вообще не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

Кому могли они помешать? Только тем, кто ножками по городу не ходит и кого дорожная обстановка даже в центре города не волнует. Собственно, как не волнует и мнение тех, кто вынуждено переходит улицу в местах ликвидированных переходов, потому что так удобнее и быстрее. Привлечет ли кто-нибудь к ответственности чиновников, которые, не спросив мнение жителей города, в одностороннем порядке приняли решение о ликвидации «зебр», если/когда это будет стоить, возможно, жизни какому-нибудь зазевавшемуся пешеходу? Думаю, об этом даже никто не вспомнит. Просто на карте ДТП появится новая цветная точка, а в статистике ГИБДД – строчка. Всё, лишь бы чиновники еще быстрее преодолевали улицу Воскресенскую по пути в мэрию, чтобы, пользуясь своим положением, сделать свою жизнь еще чуточку лучше.

Ну, хоть переход через Шабалина, вроде, готовы привести в нормативное состояние в этом году, но это не точно.  

02 февраль 07:57 | : Происшествия

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