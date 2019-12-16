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Полиция Вологды ищет архангелогородку, потерявшуюся на территории их области

Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту пропажи без вести Татьяны Юденковой, 1984 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 32-летняя жительница г. Архангельск, Юденкова Татьяна Леонидовна, 21 февраля 2017 года уехала на своей личной автомашине «LADA Kalina» из дома по улице Гагарина в городе Архангельске, сообщив матери, что отправляется на прием в больницу.
Как установили следователи, на следующий день она приехала к гостинице в пос. Петровское Ярославской области. 24.02.2017 Юденкова зарегистрировалась в гостинице «Спутник» г. Вологда, из которой утром уехала на своей автомашине. С этого момента место нахождения женщины остается неизвестным, однако удалось разыскать ее автомашину, которая в мае 2017 года была обнаружена брошенной в Даниловском районе Ярославской области.

Приметы Юденковой : рост 155-160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые большие, лицо овальное, нос с горбинкой.
Была одета: шуба коричневого цвета с капюшоном, шапка вязаная серая, сапоги черные замшевые без каблука, колготки черные, черная юбка. С собой имела паспорт гражданина России на свое имя, сенсорный мобильный телефон в корпусе черного цвета модели «HTC», на шее была цепочка из металла желтого цвета с кулоном в виде ромба, на правой и на левой руке одето по кольцу из металла желтого цвета.
Особые приметы: медленная речь.

Всем, кто обладает любой информацией о местонахождении Юденковой либо обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-909-598-00-97, 8-921-233-77-79 или «02».

29 январь 13:49 | : Происшествия

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