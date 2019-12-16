А если это любовь? За нелегальную жизнь в Поморье азербайджанец получил год поселения

Вступил в законную силу обвинительный приговор Магарамкентского районного суда Республики Дагестан в отношении 57-летнего азербайджанца Фаталыева Мехралы Гусейналы оглы, незаконно проживавшего в г. Вельске Архангельской области.
Напомним, в апреле 2016 года за неоднократное привлечение к административной ответственности вышеуказанному лицу был закрыт въезд на территорию России. Об этом решении иностранный гражданин был уведомлен лично.
Выехав в Азербайджан, мужчина сменил свои анкетные данные и получил новые документы, удостоверяющие личность. Достоверно зная о запрете въезда на территорию России, осознавая противоправный характер своих действий и пользуясь поддельными документами, злоумышленник в период с 2016 по 2018 год незаконно пересекал Государственную границу Российской Федерации.
В марте 2019 года гражданин Республики Азербайджан вновь поменял фамилию, имя и благополучно прибыл в г. Вельск Архангельской области, где был выявлен и задержан оперативниками Регионального управления ФСБ России. Затем горе-путешественник был этапирован в Республику Дагестан (по месту совершения преступления) и передан в руки органа дознания Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, где и осуществлялось расследование уголовного дела в отношении данного лица по двум эпизодам ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).
На суде злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении дела особым порядком. Судом с согласия всех участников процесса ходатайство было удовлетворено.
Суд признал Фаталыева Мехралы Гусейналы оглы виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в колонии поселении.