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Ломоносов бы не одобрил. Холмогорский малец в расстроенных чувствах угрожал полицейскому ножом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 24 января 2020 года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району, работая по дорожно-транспортному происшествию, установили, что 16-летний юноша, управляя легковым автомобилем «ВАЗ-2105», не справился с управлением и въехал в автобусную остановку в поселке Луковецкий. После составления протокола об административно правонарушении и вызова эвакуатора, несовершеннолетний подозреваемый стал вести себя агрессивно и закрылся в автомобиле. Ему предложили покинуть транспортное средство, но юноша стал оскорблять представителей власти и угрожать им физической расправой, демонстрируя нож. Покинув автомобиль, юноша бросил нож в сторону сотрудника ГИБДД, но не попал в него.

В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что в январе 2020 года приобрел автомобиль, через несколько дней попал на нем в ДТП, и из-за приезда сотрудников ГИБДД и эвакуатора очень расстроился и повел себя неправильно.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним противоправных действий.

29 январь 09:53 | : Происшествия

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