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Было или не было? В Северодвинске очередное ЧП на подлодке (уточнение)

Сочетание «Северодвинске» и «ЧП» всегда вызывает повышенное чувство тревоги, так как в этом городе находится Центр атомного подводного судостроения.

Хотя официального сообщения об этом не поступало ни от городской администрации, ни от расположенных там оборонных предприятий, по городу ползут слухи о пожаре на «Звездочке» (другая версия – в порту).

По последним (опять же официальным) данным, радиационный фон в последние часы не поднимался.

Издание «Регион 29» напоминает, что 8 августа прошлого года под Северодвинском, рядом с селом Нёнокса, произошёл взрыв, в результате которого произошёл кратковременный выброс радиации, погибли пятеро сотрудников «Росатома». Длительное отсутствие официальных комментариев со стороны министерства обороны РФ и других официальных структур вызвало массовую «радиофобию» у местного населения, которое и без того настороженно воспринимает любые испытания вооружения в непосредственной близости от города.

P.S. По последним данным от наших северодвинских коллег, тревога оказалась ложной - все дело в неисправном счетчике радиации. Ну и во взвинченном состоянии горожан.

28 январь 12:24 | : Происшествия

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