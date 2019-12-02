Красная лихачка. Депутат-коммунист из НАО сбила ребенка… снегоходом

Как стало известно редакции от собственных источников в Ненецком автономном округе, там произошел инцидент, тщательно скрываемый от СМИ, но известный местным правоохранительным органам.
В пос. Красное Ненецкого округа депутат Заполярного района от партии КПРФ надежда Канева сбила на снегоходе ребёнка. Причем это был служебный транспорт, который партийная дама взяла покататься на выходные (а чего бы и не погонять с ветерком на «Ямахе» по узким сельским улочкам).
Пострадавшего ребёнка с переломами срочно доставили санавиацией в больницу Нарьян-Мара.
Редакция выясняет подробности…
Напомним, это далеко не первый скандал с заполярными депутатами-коммунистами. Так, в мае прошлого года депутат регионального парламента НАО от КПРФ Ольга Карпова отличилась тем, что на своей странице в социальной сети публично призналась в нелюбви к России.