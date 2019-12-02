Производственная драма в Мирном: Монтер не умер... монтер погиб

20 января 2020 года днем в городе Мирный при производстве работ в составе бригады электромонтеров по обслуживанию трансформаторной подстанции 54-летний электромонтер смертельно поражен электрическим током. У следствия есть основания полагать, что, несмотря на наряд-допуск для выполнения работ в электроустановке, подача электроэнергии отключена не была, что повлекло гибель человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.