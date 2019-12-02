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Два дня взаперти на кухне. В Архангельске звереют даже кошки

Удивительную… и в то же время леденящую кровь историю рассказали сотрудники региональной службы спасения.

Домашняя любимица неожиданно взбесилась и фактически заблокировала свою хозяйку на ее же (хозяйкиной) кухни.

Об этом в дежурную часть города сообщил прохожий, услышав мольбы о помощи из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Суворова. Женщина жаловалась, что уже два дня (!) не может по-человечески сходить в туалет, руки и ноги ее расцарапаны.

Прибывшие на место спасатели попали в квартиру через окно. Кошку поймали при помощи одеяла и поместили в переноску.

По последним сообщениям, неадекватное животное передали хозяйке. Наблюдатели в недоумении – как бедняжка будет справляться с этим монстром?

22 январь 08:56 | : Происшествия

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