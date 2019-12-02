"Заберите его от меня". Злая мама из Плесецкого района отделалась условным приговором

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Установлено, что с декабря 2018 года по июль 2019 года обвиняемая по месту жительства, действуя из ложного представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в качестве таковых систематические телесные наказания в целях беспрекословного исполнения ее требований, систематически оскорбляла 11-летнего сына, а также неоднократно наносила ребенку побои, используя кожаный ремень, причиняя ему физические и психические страдания.
Пострадавший мальчик с июля 2019 года находится в детском учреждении на полном государственном обеспечении, так как подследственная обратилась с заявлением об изъятии сына из семьи, поскольку не хочет его больше воспитывать.
Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 3 месяца. Также с нее взыскано 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу малолетнего сына.