Архангельский "парфюмер" чуть не зарезал собутыльника из-за одеколона

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 13 февраля 2019 года 34-летний потерпевший в гостях у обвиняемого в коммунальной квартире по улице Выучейского в городе Архангельске употреблял спиртные напитки. Обвиняемый на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры, нанес не менее 5 ударов ножом в область головы, тела и конечностей потерпевшему. Раненый скрылся от него в ванной комнате и позвонил знакомому с просьбой о помощи. Через некоторое время он вышел из укрытия и стал стучаться в соседние комнаты, но дверь ему никто не открыл, а входная дверь оказалась заперта на замок. Обвиняемый, услышав голос потерпевшего, вышел в общий коридор коммунальной квартиры и нанес ему еще четыре удара ножом. Благодаря тому, что пострадавший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом после того, как увидел, что тот решил украсть его одеколон. Со слов потерпевшего, он только лишь хотел подушиться чужим парфюмом.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.