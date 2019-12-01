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Архангельский "парфюмер" чуть не зарезал собутыльника из-за одеколона

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 13 февраля 2019 года 34-летний потерпевший в гостях у обвиняемого в коммунальной квартире по улице Выучейского в городе Архангельске употреблял спиртные напитки. Обвиняемый  на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры,  нанес  не менее 5 ударов ножом в область головы, тела и конечностей потерпевшему. Раненый скрылся от него в ванной комнате и позвонил знакомому с просьбой о помощи. Через некоторое время он вышел из укрытия и стал стучаться в соседние комнаты, но дверь ему никто не открыл, а входная дверь оказалась заперта на замок. Обвиняемый, услышав голос потерпевшего,  вышел в общий коридор коммунальной квартиры и нанес ему еще четыре удара ножом. Благодаря тому, что пострадавший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом после того, как увидел, что тот решил украсть его одеколон. Со слов потерпевшего, он только лишь хотел подушиться чужим парфюмом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

10 январь 09:30 | : Происшествия

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