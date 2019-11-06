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Архангельская область: Почему спят пресс-службы силовых ведомств?!

Этим вопросом задались наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из общественно-политического сайта «Архсвобода»:

А не слишком ли долго отдыхают пресс-службы Архангельский силовиков и правоохранительных структур⁉️
Ни одного официального сообщения о происшествиях в Архангельской области.
Которые, кстати, сыплются один за другим, как и во все прочие праздничные дни…

Раздуваются слухи.
Зреют панические настроения…

А пресс- службисты того же УМВД и УФСБ пьют и гуляют.
НЕДЕЛЮ дрыхнет мертвым сном офицерская пресс-служба Архангельской областной прокуратуры.
НЕ просыхают офицеры пресс — службы УСК Архангельской области.

А ведь все они получают высокое денежное содержание за ненормированность рабочего дня и за погоны‼️
Безобразие.

И это тогда, когда все их коллеги все праздники работают в усиленном режиме

07 январь 12:38 | : Происшествия / Скандалы

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