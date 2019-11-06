Дела судебные. Процесс по ОПГ «Шаманинские» снова затягивается из-за присяжных

Юристы считают, что слушания по делу преступной группировки Олега Шаманина будет приостановлено из-за проблем с коллегией присяжных заседателей.
Адвокат Алексей Смирнов (Facebook):
Продолжится рассмотрение в Архангельском областном суде дела ОПГ «Шаманинские». Речь идет об организованной преступной группе вора в законе Олега Ш, которой вменяется крышевание предпринимателей Архангельска и Северодвинска, занимавшихся малым и средним бизнесом.
Дело началось в 2015м, в суд было направленно в 2017 и до сих пор идет. Дело рассматривает коллегия присяжных. Ряд участвовали фигурантов, проходивших по делу уже осуждены. Так срока превышающие 10-12 лет получили члены бригады «Мастера». Примечательная личность. Мастер рукопашного боя, бывший боец спецназа ВВ, убивший в спарринге своего противника. Такое часто бывает на военной службе.
Перспективы дела? Есть мнение, что развалится коллегия присяжных. Третий год слушаний. Запасных уже нет. А находится в процессе дальше? Семья, работа. Людям это надо?
(на фото: главарь)