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Под Архангельском спасли ели

В минувшие выходные сотрудниками отдела полиции по Приморскому району в ходе проведения профилактического рейда на автодороге «Архангельск-Нефтебаза-Лапоминка» в шести километрах от деревни Ижма  была выявлена группа граждан, которая занималась незаконной заготовкой лесных насаждений.


По предварительной информации, злоумышленники спиливали деревья высотой от четырех до десяти метров, после чего отделяли вершину для последующей реализации в качестве новогодней ели. В ходе осмотра прилегающей территории полицейскими были обнаружены около 10 мест незаконной порубки. Злоумышленники доставлены в отдел полиции, у них изъяты орудия незаконной лесозаготовки – ручные и бензопилы.


В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Совместно с сотрудниками Архангельского лесничества устанавливается сумма причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 


В регионе продолжается реализация оперативно-профилактического мероприятия «Лес», в ходе которого полицейские совместно с представителями заинтересованных ведомств выявляют факты незаконных лесозаготовок, в том числе новогодних елей.


Сотрудники полиции напоминают, что за незаконную порубку деревьев действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.


   

31 декабрь 07:34 | : Происшествия

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