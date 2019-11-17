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Аэропорт Архангельск не заминирован, люди летают

Сегодня по линии Системы 112 около 12.30 посредством электронной почты поступило анонимное сообщение о том, что в городе Архангельск якобы заминирован ряд социально-значимых объектов.

Правоохранительными органами и МЧС было принято решение провести проверку всех объектов транспортной инфраструктуры областного центра, к которым относится и аэропорт Архангельск.  

Эвакуация пассажиров, провожающих и сотрудников аэропорта не производилась. Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия. Проверка здания аэровокзала завершена. Взрывных устройств на территории аэропорта Архангельск не обнаружено.

В настоящее время пожарные-сотрудники МЧС дежурят на прилегающей к аэропорту территории. Службы аэропорта усилили меры безопасности и охраны.

Генеральный директор АО Аэропорт «Архангельск» отметил, что аэропорт работает в штатном режиме. Данная ситуация не отразилась на расписании рейсов, вылеты и посадки осуществляются без сбоев.

27 декабрь 15:50 | : Происшествия

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