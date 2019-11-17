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За архангельские снюсы сурово взялся Следственный комитет

Старший помощник руководителя Следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по организационным вопросам и контролю исполнения) Николай Лоскутов принял участие в межведомственном совещании в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области,  главной темой которого стало обсуждение проблемы  распространения и потребления бестабачной  никотиносодержащей продукции,  а также выработка мер по выявлению и пресечению оборота данной продукции.

Участие в совещание приняли специалисты Управления                                Роспотребнадзора, представители прокуратуры Архангельской области, УМВД области, министерства здравоохранения Архангельской области, министерства образования и науки Архангельской области, депутатского корпуса Архангельского городского совета депутатов.

Как отметил руководитель Управления Роман Вячеславович Бузинов, на территории Архангельской области отмечается рост распространения и потребления, в том числе среди детей и молодежи, никотинсодержащей продукции.

Оптовая и розничная торговля данной продукции запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Вместе с тем, недобросовестные предприниматели допускают ее реализацию, используя идентификационные признаки, присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.).

Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей реальную угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг отравляющего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления никотиносодержащей продукции становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто.

В целях незамедлительного прекращения продажи указанной продукции Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области запланированы внеплановые проверки торговых точек, реализующих данную продукцию.  

27 декабрь 11:13 | : Происшествия

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