За архангельские снюсы сурово взялся Следственный комитет

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по организационным вопросам и контролю исполнения) Николай Лоскутов принял участие в межведомственном совещании в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области, главной темой которого стало обсуждение проблемы распространения и потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, а также выработка мер по выявлению и пресечению оборота данной продукции.
Участие в совещание приняли специалисты Управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры Архангельской области, УМВД области, министерства здравоохранения Архангельской области, министерства образования и науки Архангельской области, депутатского корпуса Архангельского городского совета депутатов.
Как отметил руководитель Управления Роман Вячеславович Бузинов, на территории Архангельской области отмечается рост распространения и потребления, в том числе среди детей и молодежи, никотинсодержащей продукции.
Оптовая и розничная торговля данной продукции запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Вместе с тем, недобросовестные предприниматели допускают ее реализацию, используя идентификационные признаки, присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.).
Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей реальную угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг отравляющего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления никотиносодержащей продукции становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто.
В целях незамедлительного прекращения продажи указанной продукции Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области запланированы внеплановые проверки торговых точек, реализующих данную продукцию.