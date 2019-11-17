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Алкогольные страсти Вельского района: "Не бросай меня... а то зарежу!"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного п. п. «в, г» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, в городе Вельске в вечернее время  55-летняя потерпевшая по приглашению подозреваемого пришла к нему в гости.  Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер изнутри входную дверь в квартиру и отказался выпускать женщину. Затем несколько раз ударил ее клинком ножа, а когда потерпевшая упала, нанес удары ногами по ее телу. Пострадавшая попыталась покинуть квартиру через окно, но подозреваемый снова применил к ней физическую силу. Женщине удалось покинуть чужую квартиру только когда подозреваемый уснул, после чего она обратилась в правоохранительные органы. В результате указанных действий потерпевшей причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий здоровью.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что на улице встретил свою бывшую сожительницу и пригласил к себе в гости. Затем из-за воздействия алкоголя не хотел выпускать ее из дома, а когда она продолжила настаивать, то применил к ней физическую силу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

27 декабрь 09:21 | : Происшествия

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