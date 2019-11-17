Горе-террорист, "заминировавший" аэропорт "Архангельск", получил на орехи

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска в отношении 31-летнего местного жителя Вяткина Юрия Николаевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В конце мая 2019 года Юрий Вяткин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер «112» Архангельской областной службы спасения и сообщил о готовящихся взрывах в торговом центре «Вертикаль», а также в здании аэропорта г. Архангельска.
Незамедлительно правоохранительными органами были проведены первоочередные меры по обследованию зданий. Взрывчатых веществ и взрывных устройств специалисты не обнаружили. От нормального ритма работы были отвлечены значительные силы и средства региональных УВД, УФСБ, Управления Росгвардии и скорой помощи, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей.
Вскоре правонарушитель был установлен. Уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ в отношении Вяткина Ю.Н. было возбуждено и находилось в производстве отдела полиции № 3 УМВД России по г. Архангельску.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая все обстоятельства дела, суд пришёл к выводу о том, что цели наказания в данном случае достижимы при назначении подсудимому условного наказания. Также в число обязанностей судом на Вяткина возложено в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу обратиться к врачу наркологу и при необходимости пройти лечение от алкогольной зависимости.