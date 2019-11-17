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В Архангельске криминальная парочка "пошутила" на пару-тройку лет общего режима

23 декабря в два часа утра на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Архангельску поступил сигнал тревожной сигнализации из круглосуточной кулинарии на улице Дачная.

 

По прибытии сотрудников Росгвардии по указанному адресу выяснилось, что около часа назад обманутая продавщица общепита продала покупателям товар на сумму 300 рублей, сдав им сдачу с купюры «Банка приколов» номиналом в одну тысячу. Распознав фальшивку, женщина уже приготовилась возместить ущерб за счёт собственных средств, когда в магазин опять зашли те же граждане. В этот раз она решила нажать КТС и максимально тянуть время до приезда наряда.

 

Покупателей: мужчину 1976 и женщину 1989 годов рождения задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

25 декабрь 09:09 | : Происшествия

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