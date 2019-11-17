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Трудное детство. В Северодвинске малец крал деньги у пенсионеров, чтобы одеться

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, в сентябре 2019 года по месту жительства в доме коридорного типа в городе Северодвинске подозреваемый похитил банковскую карту у 56-летнего соседа. Затем юноша в отделении банка подключил к карте услугу «Мобильный банк», указав свой абонентский номер телефона, куда будут приходить уведомления о поступлении денежных средств. Через некоторое время он получил уведомление о зачислении потерпевшему пенсии на банковский счет, осуществил перевод денежных средств в размере 16 тысяч 300 рублей на счет своей банковской карты и снял их в банкомате. Похищенными денежными средствами  распорядился по своему усмотрению.

В ходе допроса  несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину  и раскаялся в содеянном. Также он пояснили следователю, что денежные средства потратил на приобретение одежды.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

 

23 декабрь 08:53 | : Происшествия

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