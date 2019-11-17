Детки из клетки. В Архангельске две подружки убили третью за то, что "вела себя заносчиво"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двоим 17-летним жительницам областного центра в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д,ж,и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).
Напомним, что 30 июня 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Благодаря совместной работе следователей и следователей- криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.
По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. 29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, пришли на встречу. Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из обвиняемых с целью убийства нанесла потерпевшей удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего пострадавшая упала на землю. Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет. После совершения указанных действий, повлекших наступление смерти несовершеннолетней девушки, обвиняемые скрылись с места преступления.
В отношении несовершеннолетних подследственных судом на основании ходатайства следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.