Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Детки из клетки. В Архангельске две подружки убили третью за то, что "вела себя заносчиво"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двоим 17-летним жительницам областного центра в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д,ж,и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

Напомним, что 30 июня 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе следователей и следователей- криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться.  29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, пришли на встречу. Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из обвиняемых с целью убийства нанесла потерпевшей  удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего пострадавшая упала на землю. Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет. После совершения указанных действий, повлекших наступление смерти несовершеннолетней девушки, обвиняемые скрылись с места преступления.

В отношении несовершеннолетних подследственных судом на основании ходатайства следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.

20 декабрь 11:02 | : Происшествия

Главные новости


Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов
Расходы Архангельска: Депутаты внесли свои коррективы в бюджет города
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (176)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20