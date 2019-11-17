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Лучше поздно, чем... В Архангельской области стали искать Лалу и Айваза, потерявшихся в... 2000-м году

В производстве следственного отдела по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находится уголовное дело, возбужденное в 2000 году по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения сожителей Нагиевой Лалы Амирастакызы, 01.04.1985 года рождения, и Шахверанова Эйваза Тазаханоглы, 09.07.1968 года рождения.

В последний раз Шахверанова, который занимался торговлей, видели 5 июня 2000 года около 22 часов на площади в районе птицефабрики в поселке Плесецке. Его сожительница Нагиева 21 мая 2000 года покинула место своего жительства по ул. Котрехова в поселке Плесецк и направилась в квартиру к Шахверанову. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении разыскиваемых, просим обратиться в следственный отдел по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: 8(818-32) 7-13-08 , либо в полицию по телефону:  02.

P.S. Наблюдатели интересуются – а что же так поздно спохватились?

 

19 декабрь 12:15 | : Происшествия

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