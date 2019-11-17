Кровавые работодатели? Два брата из Архангельска забили мужчину за невыход на работу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности, 32-летнему жителю города Архангельска и его 31-летнему брату. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Установлено, что в ночь на 28 января 2019 года в одном из домов на острове Бревенник обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 48-летнему знакомому, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время потерпевший скончался от полученных травм на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что пришли по месту жительства потерпевшего и стали предъявлять ему претензии по поводу невыхода на работу (неофициально трудился разнорабочим). В ходе конфликта они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами, после чего покинули его жилище.
Приговором Соломбальского районного суда г.Архангельска им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
P.S. Между тем, наблюдателей удивляет мягкость вынесенного приговора… типа суд встал на защиту трудовой дисциплины?