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Плесецкие разборки: Уголовник в возрасте Христа давил пенсионера КАМАЗом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 33-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  18 ноября 2019 года вечером во дворе дома по улице Кирова в поселке Обозерский подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  из личных неприязни к 61-летнему соседу, вызванной бытовыми конфликтами, нанес ему несколько ударов предметом типа монтировки по голове и телу. В продолжение умысла, направленного на убийство, подозреваемый положил потерпевшего  на проезжую часть дороги, сел за руль автомобиля марки «КАМАЗ» и попытался его переехать. Благодаря тому, что потерпевшему прохожие помогли подняться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина остался жив.   Подозреваемый на автомобиле скрылся с места преступления. В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

17 декабрь 11:00 | : Происшествия

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