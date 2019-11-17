Плесецкие разборки: Уголовник в возрасте Христа давил пенсионера КАМАЗом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 33-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 18 ноября 2019 года вечером во дворе дома по улице Кирова в поселке Обозерский подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязни к 61-летнему соседу, вызванной бытовыми конфликтами, нанес ему несколько ударов предметом типа монтировки по голове и телу. В продолжение умысла, направленного на убийство, подозреваемый положил потерпевшего на проезжую часть дороги, сел за руль автомобиля марки «КАМАЗ» и попытался его переехать. Благодаря тому, что потерпевшему прохожие помогли подняться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина остался жив. Подозреваемый на автомобиле скрылся с места преступления. В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.