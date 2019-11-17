Три брата-"акробата" из НАО терроризировали ненецкое село

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшимся к уголовной ответственности трем братьям из села Ома Ненецкого автономного округа в возрасте от 21 до 25 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон), ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч.1 ст. 119 УК РФ (угрозы убийством), ч. 3 ст. 30, п. «е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений).
Установлено, что летом 2018 года на реке Ома Ненецкого автономного округа один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подплыл вместе с братьями на своей лодке к катеру, на котором находились 9 жителей села Ома, после чего с расстояния двух метров направил ствол в голову потерпевшего, стоявшего на корме, и нажал на спусковой крючок. Выстрела не произошло, поскольку ружье оказалось незаряженным. Обвиняемый зарядил ружье и произвел два выстрела в сторону катера, при этом заряд дроби попал в его корпус. По счастливой случайности никто из потерпевших не пострадал.
Кроме того, братья обвиняются в совершении многочисленных краж личного имущества и угонов транспортных средств односельчан, хулиганстве и угрозах убийством, а также в применении насилия в отношении участкового уполномоченного полиции, пытавшегося предотвратить противоправные действия подследственных.
В ходе допросов обвиняемые свою вину признали частично. На период следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором Нарьян-Марского городского суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.