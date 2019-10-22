Проделки Шашлакова. Агрофирма "Вельская" залила угодья навозной жижей

В ходе проведенных весной 2019 года планового (рейдового) осмотра, обследования и последующей внеплановой проверки Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу было выявлено нарушение, допущенное предприятием из Архангельской области - АО «Агрофирма Вельская».
На земельном участке сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, принадлежащего предприятию, был выявлен слив свежей навозной жижи крупного рогатого скота, а также свежего навоза крупного рогатого скота – отходов 4 класса опасности.
Общая площадь загрязнения плодородного слоя почвы составила 3887 кв. м.
Государственным инспектором Управления с участием ведущего почвоведа отдела мониторинга почв, пестицидов и агрохимикатов ФГБУ «Ленинградская МВЛ» и в присутствии главного агронома АО «Агрофирма «Вельская» был произведен отбор проб (образцов) почвы для проведения исследований.
По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Ленинградская МВЛ», в образцах почв было обнаружено загрязнение по микробиологическим показателям, что свидетельствовало о вывозе на сельскохозяйственные угодья навоза, не прошедшего процесс обеззараживания. По результатам исследований категория загрязнения почв была определена как опасная и умеренно опасная.
Нарушение правил обращения с отходами производства привело к загрязнению земель и, как следствие, к нанесению вреда почве как объекту окружающей среды.
За указанные нарушения юридическое и должностное лицо были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, им было назначено наказание в виде штрафов в размере 45 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Также АО «Агрофирма «Вельская» было выдано предписание устранить нарушения земельного законодательства, а именно провести рекультивацию земельного участка и ввести его в сельскохозяйственный оборот, сроком исполнения до июня 2020 года.
Не согласившись с назначенным наказанием, законный представитель АО «Агрофирма «Вельская» обратился в суд с жалобами.
Решением Вельского районного суда Архангельской области от 14 октября 2019 года постановления Управления были оставлены без изменения, жалобы без удовлетворения.
Законный представитель направил апелляционные жалобы, однако Архангельский областной суд не нашел оснований для отмены ранее вынесенных решений. Решение суда было вынесено 19 ноября и поступило в Управление 2 декабря 2019 года.
Напомним, что в конце ноября этого года директор АО «Агрофирма «Вельская» Николай Шашлаков, давно ставший главным антигероем архангельского агропрома, получил 6 лет исправительной колонии общего режима по статье «кража в особо крупных размерах».