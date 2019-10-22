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Он не застегивал ремень. В Плесецком р-не погиб монтажник, упав с небольшой высоты

Вчера около 11 часов 30 минут в присутствии очевидцев при проведении ремонтных работ фасада жилого дома в городе Мирный  со строительных лесов упал 22-летний монтажник. От полученных травм пострадавший  скончался на месте происшествия.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, монтажник  не закрепил страховой пояс, поскользнулся и упал со строительных лесов с высоты третьего этажа.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать  юридическую оценку соблюдению правил техники безопасности и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

По дщанным нашей редакции, несчастье произошло на одном из объектов по улице Мира, где фасад дома ремонтируется по федерально-целевой программе.

11 декабрь 11:11 | : Происшествия

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