Он не застегивал ремень. В Плесецком р-не погиб монтажник, упав с небольшой высоты

Вчера около 11 часов 30 минут в присутствии очевидцев при проведении ремонтных работ фасада жилого дома в городе Мирный со строительных лесов упал 22-летний монтажник. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, монтажник не закрепил страховой пояс, поскользнулся и упал со строительных лесов с высоты третьего этажа.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать юридическую оценку соблюдению правил техники безопасности и по результатам проверки принять процессуальное решение.
По дщанным нашей редакции, несчастье произошло на одном из объектов по улице Мира, где фасад дома ремонтируется по федерально-целевой программе.