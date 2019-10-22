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Кровавый Котлас: За что сосед убил соседа?

7 декабря 2019 года вечером в комнате общежития в городе Котласе обнаружено тело 55-летнего мужчины с ножевыми ранениями. 42-летний хозяин указанной комнаты с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России «Котласский» установлено, что между двумя мужчинами в процессе совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт, в процессе которого они причинили друг другу ножевые ранения. Потерпевший в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы, в связи с чем произвести его допрос не представляется возможным.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначены судебно-медицинские экспертиза.

Следствие проверит версию о том, что действия выжившего мужчины обусловлены необходимой обороной.

11 декабрь 09:04 | : Происшествия

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